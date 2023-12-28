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РИА Новости

Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard

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Военнослужащий ВС РФ с ПТРК "Хризантема"
Военнослужащий ВС РФ с ПТРК "Хризантема".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

Чемезов: российские ПТРК пробивают немецкий Leopard с любой стороны

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", — сказал Чемезов, отвечая на вопрос, правда ли, что западные танки лучше защищены.

Он обратил внимание, что на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства, чтобы повысить их шансы на выживание на поле боя.

Как сообщил на расширенной коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу, украинские войска в ходе своего контрнаступления потеряли 37 "Леопардов".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
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