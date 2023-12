Индийская программа модернизации истребителей Су-30МКИ

Индийское издание "Frontier India" в материале Girish Linganna "IAF’s ‘Super Sukhois’: Inside the $7.5 Billion Upgrade of Su-30MKI Fighter Jets. Doubts Linger as IAF Skips Engine Power Boost for Su-30 MKIs: Will They Be Enough?" ("Супер-Сухой" ВВС Индии: модернизация истребителей Су-30МКИ стоимостью 7,5 миллиарда долларов. Остаются сомнения, ибо ВВС Индии не увеличивают мощность двигателей Су-30МКИ: будет ли этого достаточно?") сообщает, что истребители Су-30МКИ индийских военно-воздушных сил больше не являются теми передовыми самолетами, которыми они были при принятии на вооружение. Индия владеет парком из 272 истребителей Су-30МКИ, которые она приобрела несколькими траншами, начиная с рубежа 2000-х годов. Самолеты уже подвергались модернизации под применение индийских систем бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения, таких как сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos и ракета Astra класса "воздух-воздух".

Модифицированный истребитель Су-30МКИ ВВС Индии (индийский военный номер SB129) с подвешенной под фюзеляжем сверхзвуковой ракетой BrahMos в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2023 в Бангалоре, февраль 2023 года (с) АО "Рособоронэкспорт"

По данным министерства обороны Индии, в настоящее время имеется официальный план по повышению боевых возможностей истребителей Су-30МКИ.

Являясь дальнейшим развитием российского истребителя Су-27, истребитель Су-30МКИ подвергнется значительной модернизации, включая интеграцию современных и перспективных технологий, которые используются в боевых самолетах поколения "4,5".

Индийская государственная авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) собирается интегрировать в Су-30МКИ такие усовершенствования, как современные авиационные средства поражения, а именно противорадиолокационная ракета Rudram местного производства и дозвуковая крылатая ракета большой дальности Nirbhay.

Ракеты семейства Rudram

Серия ракет класса "воздух-поверхность" Rudram была разработана Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO) для борьбы с системами противовоздушной обороны противника. Эти ракеты, которые предназначены для опознавания и поражения радиолокационных станций, средств связи и других источников радиоизлучения противника, могут запускаться различными истребителями ВВС Индии на различных скоростях и с различных высот.

Семейство ракет Rudram состоит из изделий нескольких вариантов исполнения с различной дальностью полета и возможностями. Первая отечественная индийская противорадиолокационная ракета Rudram-1 была успешно испытана в 2020 году. Планами предусмотрено, что разрабатываемые по программам Rudram-2 и Rudram-3 изделия будут иметь большую дальность полета и более высокие скорости, что будет способствовать увеличению возможностей ВВС Индии по подавлению противовоздушной обороны противника (действия SEAD).

Система самонаведения ракет семейства Rudram включает пассивные и активные радиолокационные, инерциальный и спутниковый навигационный, а также тепловизионный каналы. Вариант исполнения, высота и начальная скорость пуска определяют дальность действия этих ракет. Например, Rudram-1 имеет дальность действия 150 км, Rudram-2 - 300 км, а Rudram-3 - 550 км.

Крылатая ракета Nirbhay

Nirbhay представляет собой всепогодную дозвуковую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности; она разработана Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Пуск ракеты может быть осуществлен с различных платформ, как в неядерном, так и в ядерном варианте исполнения.

Для пуска Nirbhay используется твердотопливный ракетный ускоритель, который сбрасывается после достижения требуемой скорости и высоты полета. В дальнейшем для выработки дополнительной тяги применяется турбовентиляторный двигатель. Система управления ракетой включает инерциальную и спутниковую навигационные системы, а также радиовысотомер. Конструкция ракеты также включает активную радиолокационную систему самонаведения, электронно-оптический и тепловизионную системы наведения на конечном участке траектории полета.

Nirbhay имеет дальность полета до 1500 км и может развивать скорость 0,9 числа Маха (1070 км/ч).

Траектория полета Nirbhay пролегает на высотах от 50 м до 4 км или на предельно малых высотах во избежание обнаружения радиолокационными станциями противника. Ракета способна выполнять полет на предельно малой высоте над водой и барражировать в зоне ожидания, что на практике означает, что она может обойти цель, выполнить ряд маневров, а затем снова ее атаковать. Ракета также имеет возможность атаковать по выбору одну цель из группы целей.

Ракета BrahMos повышенной дальности

Ракета BrahMos, являющаяся совместной индийско-российской разработкой, представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету, которая может быть применена с различных носителей, таких как истребители, подводные лодки, надводные корабли и береговые системы. Получившая известность благодаря своей высокой скорости (3700 км/ч), точности и адаптивности, ракета официально принята на вооружение вооруженных сил Индии.

Недавно ВВС Индии провели успешные испытания ракеты BrahMos повышенной дальности воздушного базирования, что повысило ее способность поражать цели на большем удалении. Вариант исполнения BrahMos ER может похвастаться сверхзвуковой полетной скоростью и дальностью поражения наземных и морских целей от 400 до 500 км.

Модернизация бортового оборудования

Среди других изменений, планируемых на модернизированных Су-30МКИ - переработанный дизайн кабины экипажа с ультрасовременными сенсорными дисплеями, усовершенствованная бортовая цифровая вычислительная машина, а также установка бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой отечественного производства.

Что касается модернизации кабины экипажа, то пилот и штурман-оператор ощутят преимущества сенсорных экранов увеличенного размера нового поколения, которые помогут им выполнять боевые задачи, обеспечивая лучшую визуализацию данных для более устойчивого функционирования.

Кроме того, истребитель Су-30МКИ будет оснащен отечественной бортовой радиолокационной станцией Virupaaksha с усовершенствованной активной фазированной антенной решеткой.

Одновременно бортовая цифровая вычислительная машина Су-30МКИ - важнейший элемент системы бортового радиоэлектронного оборудования истребителя - будет модифицирована для надлежащего управления усовершенствованной бортовой радиолокационной станцией Virupaaksha, а также расширенным комплексом авиационных средств поражения и модернизированной по последнему слову техники кабиной экипажа.

Общая стоимость модернизации Су-30мки оценивается в 7,5 млрд долл.; ВВС Индии именуют эту метаморфозу истребителя "Супер-Сухой".

Тот же двигатель и планер

Модернизация - энергоемка, при этом в официальном заявлении не упоминается о модификации двигателя или усилении планера. Россия же, наоборот, модернизирует свой парк истребителей Су-30СМ так, чтобы они имели единую с истребителями Су-35С силовую установку. Это влечет за собой замену на истребителях Су-30СМ двигателей АЛ-31ФП на двигатели АЛ-41Ф1С. Последний, наряду с бортовой радиолокационной станцией "Ирбис-Э", был предложен для переоборудования Су-30МКИ ВВС Индии. В 2022 году проходили сообщения об испытаниях Су-30СМ с новым двигателем, но в заявлении для прессы в декабре 2023 года о поставке истребителей двигатель не упоминается.

В этом месяце командующий ВВС Индии главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари (Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari) заявил, что Су-30МКИ после масштабной модернизации индийской HAL более не будет считаться российской машиной. Он подчеркнул, что Су-30МКИ был модернизирован на 78% с использованием отечественных технологий, включая бортовую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, авиационные ракеты, средства освещения обстановки и бортовое радиоэлектронное оборудование. Он также добавил, что Су-30МКИ будет в значительной степени модернизирован на первом этапе, дабы стать грозным авиационным комплексом поколения "4,5+", который будет состоять на вооружении ВВС Индии наряду с другими самолетами отечественного производства.