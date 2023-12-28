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ТАСС

РКЦ "Прогресс": "Союз-5" создается с использованием инновационной технологии сварки

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Роскосмос ранее сообщал, что Ракетно-космический центр удостоился премии правительства РФ за внедрение новых материалов и технологий в ходе создания "новой ракеты-носителя"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) внедрил инновационную технологию сварки трением с перемешиванием в процесс создания перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Технология сварки трением с перемешиванием внедрена в РКЦ "Прогресс" при проектировании и изготовлении перспективной двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - рассказали в пресс-службе РКЦ.

Там отметили, что на этой производственной базе в дальнейшем будут создаваться блоки перспективной многоразовой ракеты-носителя на сжиженном природном газе "Амур".

В воскресенье Роскосмос сообщил, что РКЦ "Прогресс" удостоился премии правительства РФ за внедрение новых материалов и технологий в ходе создания "новой ракеты-носителя", при этом не уточнив, о каком изделии идет речь.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Как сообщил в январе генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов, первый пуск ракеты намечен на 2024 год.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Союз-5 РН
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