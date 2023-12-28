Круглосуточный нажим: как российский ОПК помог сорвать контрнаступление ВФУ

Сергей Шойгу подвел итоги года и назвал главную задачу, выполненную армией

Срыв контрнаступления ВСУ — главная задача, которая в этом году стояла перед российской армией, и она успешно выполнена. Об этом 26 декабря заявил Сергей Шойгу на итоговом совещании в Национальном центре управления обороной. Он также отметил важнейшую роль ОПК в достижении целей спецоперации — для бесперебойного снабжения войск предприятия в разы нарастили выпуск наиболее востребованного вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы. В чем с Сергеем Шойгу заочно согласился главком ВСУ Валерий Залужный и как, по мнению экспертов, будут развиваться события в зоне СВО в 2024 году — в материале «Известий».

Главная задача СВО выполнена

С оценки хода специальной военной операции Сергей Шойгу начал 26 декабря итоговое селекторное совещание в Национальном центре управления обороной. По его словам, российские войска завладели инициативой на линии боевого соприкосновения и постоянно расширяют подконтрольные территории на всех направлениях, выполняют все задачи командования.

— Главная из них была — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена, — сказал он.

Среди факторов, которые поспособствовали успеху, Шойгу назвал создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокую боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач, — подчеркнул глава военного ведомства.

В селектором совещании принял участие практически весь высший командный состав российской армии. Из заметных фигур отсутствовал разве что главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, у которого выдалась нелегкая рабочая неделя. Накануне он вернулся с Камчатки, где проверял боевую готовность Тихоокеанского флота, 25 декабря был в в Санкт-Петербурге на церемонии подъема Андреевского флага на трех новых кораблях ВМФ. А 26 декабря, по данным «Известий», вылетел из Москвы в Феодосию, где ему предстоит оценить степень повреждений, полученных большим десантным кораблем (БДК) Черноморского флота «Новочеркасск».

К слову, о ночной атаке на порт Феодосии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину непосредственно перед селекторным совещанием. По данным Минобороны России, БДК «Новочеркасск», находившийся в этот момент в порту, получил повреждения после удара крылатыми ракетами, нанесенного двумя тактическими бомбардировщиками ВФУ. Оба вражеских самолета были сбиты российскими силами ПВО.

Так совпало, что Сергей Шойгу выступил со своими заявлениями в один день с брифингом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. И во многом речь украинского генерала подтвердила заявления российского министра обороны.

Так, главком ВСУ признал оставление украинскими подразделениями Марьинки, и не исключил, что в течение двух-трех месяцев то же самое произойдет с Авдеевкой — еще одним важным городом на донецком направлении, где сегодня активно действуют российские войска. Валерий Залужный заявил об истощении наступательного потенциала украинской армии и полной зависимости от поставок западного снаряжения и военной техники.

Стратегические задачи не изменятся

В открытой части своего выступления на совещании Сергей Шойгу не стал перечислять задачи российской армии на 2024 год. Он заявил, что сделает это на январской коллегии министерства.

Эксперты считают, что стратегические задачи российской армии на следующий год не изменятся. Важно истощить силы противника, отметил доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Речь идет не только об украинских формированиях, — отметил он. — Мы сдерживаем силы НАТО. Они поставляют технику, разведданые, тренируют солдат, против нас воют наемники из этих стран, широко задействованы так называемые инструкторы. Они навалились на нас с полной силой. Мы сдержали удар, а сейчас начинаем диктовать свои условия. Мы будем продвигаться вперед, но беречь солдат. Цели также сохранятся — это освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, демилитаризация и денацификация.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, истощение сил ВФУ будет использовано Минобороны России для качественной подготовки летнего наступления российской армии, которое приблизит крах киевского режима.

— В следующем году к лету можно добиться решительного перелома, — рассказал он «Известиям». — Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники. Думаю, к лету армия достигнет того уровня боеспособности, который позволит решать серьезные наступательные задачи.

Бесперебойное снабжение войск

О важнейшей роли российского ОПК в достижении целей СВО говорил на совещании в Национальном центре управления обороной и Сергей Шойгу. Он отметил, что для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне спецоперации, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. Многие перешли на круглосуточный режим работы.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— По сути, работники ОПК бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу, — отметил министр.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь 26 декабря сообщил, что гособоронзаказ на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, а на 2024 год он еще больше.

Су-57 — многофункциональный самолет, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Это сложная в изготовлении машина, но ОАК «с честью справилась с его поставкой», отметил Слюсарь.

Ранее глава ОАК говорил, что этот истребитель показывает себя с лучшей стороны в ходе проведения специальной военной операции.

Андрей Краснобаев

Роман Крецул

Богдан Степовой