Захарова считает, что США весь 2024 год будут поддерживать конфликт на Украине

Соединенные Штаты для этого пойдут на любые методы, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты весь 2024 год будут любыми методами поддерживать украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

"Они [США] будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги, они будут это делать, если не получится, они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того, чтобы показывать активность на этом направлении. Любые методы пойдут в ход, любые", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в 2024 году.

"И, безусловно, будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался. А для демократов, для тех, кто сейчас идет на предвыборный цикл, это смерти подобно. Поэтому этот проект они будут так или иначе эксплуатировать вне зависимости от судьбы украинцев, Украины и так далее. Он им нужен для того, чтобы продержаться весь 2024 год", - добавила Захарова.