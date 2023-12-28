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ТАСС

Борисов: за год Роскосмос провел 18 пусков, достиг показателя 116 безаварийных пусков

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"

Глава госкорпорации отметил активную работу над создание многоспутниковой группировки "Сфера"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос за 2023 год осуществил 18 космических пусков, достигнув показателя в 116 безаварийных пусков подряд. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов в интервью "России-24".

"За год мы осуществили 18 пусков, пополнили космическую группировку, продолжили безаварийные 116 уже пусков - это тоже неплохой результат. Работали активно над создание многоспутниковой группировки "Сфера". В частности, были завершены испытания экспериментального аппарата "Скиф-Д" в ноябре, подтвержден орбитальный частотный ресурс этого аппарата", - сообщил Борисов.

Кроме того, Роскосмос заключил контракт на 132 штатных аппарата и 5 экспериментальных с "ИСС Решетнева" в рамках создания группировки для "Интернета вещей". "Это "Марафон-IoT". Это группировка, которая будет обеспечивать интернет вещей. Обслуживать интернет-вещи, это многоспутниковая группировка", - добавил Борисов. 

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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