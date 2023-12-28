Роскосмос запустит три экспериментальных спутника разведки в 2025-2026 годах

Глава госкорпорации Юрий Борисов отметил, что речь идет об экспериментальных аппаратах высокодетальной разведки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025-2026 годах - один радиолокационный и два оптических. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в интервью "России-24".

"Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне - двух, и одного - в локационном. Надеемся запустить их в 2025-2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли", - сказал он.