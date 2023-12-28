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ТАСС

Роскосмос запустит три экспериментальных спутника разведки в 2025-2026 годах

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Глава госкорпорации Юрий Борисов отметил, что речь идет об экспериментальных аппаратах высокодетальной разведки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025-2026 годах - один радиолокационный и два оптических. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в интервью "России-24".

"Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне - двух, и одного - в локационном. Надеемся запустить их в 2025-2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли", - сказал он. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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