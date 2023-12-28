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РИА Новости

Правительство утвердило индексацию отдельных выплат военным

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Призывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

В РФ утвердили индексацию отдельных выплат военным на 4,5% с 1 января 2024 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января 2024 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

"Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045: страховых сумм, установленных пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации", - говорится в документе.

Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

В документе также прописано, что индексации подлежат компенсации, установленные пунктом 4 указа президента РФ "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях".

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Россия
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