В России создадут новейшую РСЗО «Возрождение» для снарядов двух калибров

В России создают новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Он отметил, что разработка создается на основе системы дистанционного минирования «Земледелие», которая показала свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», — уточнил Чемезов. По его словам, контейнер позволяет запускать снаряды двух калибров, минирующие и, например, от «Урагана» или ТОС-1, 1-А или ТОС-2.

Глава «Ростеха» добавил, что система прошла испытания, которые подтвердили актуальность разработки. Серийное производство планируется запустить в первом полугодии 2024 года. Таким образом, в России удалось за несколько месяцев создать первую бикалиберную машину для массового производства, которая может и минировать местность реактивными снарядами 140-миллиметрового калибира, и поражать цели снарядами калибра 220 миллиметров.

В начале ноября Чемезов сообщил, что госкорпорация «Ростех» увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз.