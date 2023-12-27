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Военное обозрение

Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии

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Источник изображения: topwar.ru

Уходящий год киевское военно-политическое руководство явно встречает не в самом лучшем настроении по сравнению с концом декабря 2022-го. Да и прогнозы на следующий не самые радужные с учетом все более сложной для ВСУ ситуации на фронте и неопределенных перспектив дальнейшего оказания западной помощи.

Однако в последнее время почти не появлявшийся в публичном пространстве главком ВСУ Валерий Залужный постарался, хотя бы на словах, быть оптимистом. Выступая на брифинге перед журналистами, приуроченном к подведению итогов года, украинский военачальник по бумажке зачитал свои прогнозы и сделал оценку текущей ситуации. По словам главкома, следующий год «должен и будет» отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии. В частности, планируется «действовать более эффективно, и самое главное – сохранить людей».

Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры

— не вдаваясь в детали отрапортовал Залужный.

При этом он уверен, что Запад продолжит, а правильнее сказать, возобновит поставки вооружений и боеприпасов в необходимом количестве для нужд ВСУ. Ну а того, что не смогут, или не захотят, поставлять США и европейские союзники Киева, восполнят украинские оборонные предприятия, продолжил главком. Каким образом, кроме как волшебным, загибающаяся украинская экономика и почти умершее производство сумеют в короткие сроки решить проблему производства тех же боеприпасов, когда с этой задачей почти за год не справился весь ВПК Евросоюза, Залужный не уточнил.

Правда, украинский военачальник проблему покрытия нужд ВСУ переложил на исполнительные власти, заявив, что потребности в оружии и номенклатура уже определены, соответствующие заявки направлены в Минобороны. Из контекста выступления Залужного нескрываемо следовало, что задачи покрытия нужд армии теперь не его забота, а министра обороны Рустема Умерова, ну и, конечно, главы государства Зеленского.

Все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца, и я думаю, что проблем с этим не будет

— на оптимистичной ноте закончил свое предновогоднее выступление главком ВСУ.

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