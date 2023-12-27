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ТАСС

Роскосмос рассчитывает осуществить первый пуск "Ангары" с Восточного в марте

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава корпорации Юрий Борисов отметил, что стартовый комплекс для запуска "Ангары-5" "готов уже практически на 100%"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на март 2024 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Боевая ракета "Ангара-5" вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в первом квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола. Начнется новая жизнь на Восточном", - сказал Борисов.

По его словам, второй этап строительства космодрома и его основной объект - стартовый комплекс для запуска "Ангары-5", "готов уже практически на 100%".

Глава Роскосмоса также сообщил, что летные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены. "Все, кто приезжает, восхищаются этим грандиозным строительством. Сегодня мы практически завершили первую стадию строительства, завершены летные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", - подчеркнул Борисов.

Он добавил, что стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку, а также была создана вся необходимая эксплуатационная документация, сформированы расчеты. 

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