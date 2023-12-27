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ТАСС

Роскосмос планирует производить до 250 спутников в год

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Глава госкорпорации Юрий Борисов отметил, что такая цель намечена к концу 2025 - началу 2026 годов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает на производство до 250 космических аппаратов в год к концу 2025 - началу 2026 годов. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Наша задача где-то к концу 2025-го - началу 2026 года создать производственную базу, основу для производства 250 аппаратов [в год] против 15-17, которые мы выпускаем сегодня", - сказал Борисов.

По его словам, для этого ведется работа по трансформации отрасли, перевода на индустриальные рельсы. 

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