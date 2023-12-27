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ТАСС

Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации 500 тыс. человек

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Источник изображения: REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi

Главнокомандующий ВСУ отказался разглашать конкретные цифры мобилизационного плана, сославшись на военную тайну

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг слова президента Владимира Зеленского о запросе командования украинской армии на мобилизацию 500 тыс. человек.

"Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры. Военное командование делает запросы на боеприпасы, оружие и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Мы осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада", отвечая на вопрос журналистов.

Залужный также отказался разглашать конкретные цифры мобилизационного плана, которые установило командование, сославшись на военную тайну. "Что касается этой цифры, то мы ее сформировали, и сформировали на следующий год. Она учитывает доукомплектование личного состава, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потенциальных потерь, которые мы можем понести в следующем году. Озвучивать эту цифру и уточнять каждый из этих показателей я не могу, это военная тайна", - сказал он.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне пояснил, что в бюджете страны нет средств для мобилизации такого числа человек.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, при некоторых исключениях им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресечении попыток незаконного выезда из страны военнообязанных. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 

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Украина
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