МО: российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, отмечается в материалах, в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

Для средств ПВО в этом году было поставлено свыше 7 тысяч 200 зенитных управляемых ракет.