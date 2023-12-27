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РИА Новости

Российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

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Военнослужащий ВС России в Херсонской области
Военнослужащий ВС России в Херсонской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МО: российские войска в 2023 году получили более 20 миллионов боеприпасов

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, отмечается в материалах, в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

Для средств ПВО в этом году было поставлено свыше 7 тысяч 200 зенитных управляемых ракет.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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