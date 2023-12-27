Минобороны: ВС РФ в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов

Вооруженные силы (ВС) России в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов. Об этом стало известно во вторник, 26 декабря, по итогам селекторного совещания в Минобороны РФ с руководящим составом Вооруженных сил.

Также в российскую армию было поставлено 250 самолетов и вертолетов, а Военно-морской флот пополнился 57 надводными кораблями и 617 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки, передает «РИА Новости».

Кроме того, для средств противовоздушной обороны (ПВО) было поставлено свыше 7,2 тыс. управляемых ракет.

Ранее, 5 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году производство беспилотных летательных аппаратов в России выросло вдвое, а бронетанкового вооружения — втрое. По его словам, за 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых оборонно-промышленным комплексом (ОПК) изделий по отношению к прошлогодним показателям.

Он также подчеркнул, что за это время решены вопросы обеспечения личного состава Вооруженных сил РФ полевой формой и военной экипировкой, а также в три раза вырос объем производства предметов бронезащиты.

В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) и призвал активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, а также уделять повышенное внимание качеству военной промышленности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.