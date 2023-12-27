Войти
Военное обозрение

Украинский депутат: Энергосистема Украины полностью завершила синхронизацию с энергосистемой Евросоюза

126
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская энергосистема в конце ноября текущего года полностью завершила синхронизацию з энергосистемой Евросоюза. Об этом сообщил член украинского парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По словам украинского чиновника, благодаря благоприятным погодным условиям Украина не испытывает дефицит в электроэнергии и не обращается к соседним странам за аварийной помощью.

При этом, украинский оператор "Укрэнерго" ранее сообщал о рекордных всплесках уровня энергопотребления в стране, из-за чего Киев вынужден периодически импортировать электроэнергию из соседних стран. Часовая мощность импорта электроэнергии временами превышает 1 ГВт, что эквивалентно мощности, вырабатываемой целым энергоблоком АЭС.

В частности, в понедельник, 25 декабря, был установлен рекордный объем поставок электроэнергии на Украину из Польши, Словакии, Румынии и Молдавии. Общий объем поставленной Киеву электроэнергии составил 17736 МВт-ч (17,7 ГВт-ч) с максимальной мощностью в отдельные часы до 1009 МВт. Ранее оператор украинской энергосистемы сообщал о том, что на ремонте находится большее количество энергоблоков, чем возвращается с ремонта. Тем временем, словацкий оператор SEPS объявил о проведении ежесуточных аукционов на поставку Украине электроэнергии на период первого квартала наступающего года.

В настоящее время в распоряжении киевского режима остаются три АЭС, мощности которых достаточно для обеспечения электроэнергией около 50% потребностей страны. Остальное восполняется при помощи тепловых электростанций и ГРЭС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Польша
Румыния
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
09.10.2023
"Рвут на себе волосы". В Испании рассказали о реакции в ЕС на успехи России
18.07.2023
Опрос показал шокирующие результаты. Поддержка Украины тает на глазах
04.10.2022
Зеленский затронул вопрос заявки Украины в НАТО в разговоре с Макроном
18.06.2020
El Confidencial (Испания): почему «Ялта» не решит конфликт между Россией и ЕС
18.02.2019
НАТО в новых границах
27.08.2018
Два обморока и одна ошибка: как прошел парад в Киеве
20.06.2018
Дипломатия большого дубины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ