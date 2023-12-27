Шойгу отстоял Донбасс

Учебники о современной войне сейчас пишет именно российская армия

Главным военным событием уходящего года без сомнения стал срыв планов украинского контрнаступления в зоне специальной военной операции (СВО). Более того, российские войска завладели инициативой и теперь сами осуществляют наступательные действия широким фронтом. Один из больших успехов о котором накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину – освобождение Марьинки, донецкого пригорода, что позволит эффективнее защищать столицу Донецкой народной республики от огня со стороны украинских войск и открывает Вооруженным силам России дополнительные возможности на этом направлении.

Как заметил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил 26 декабря, главной задачей Минобороны в уходящем году было сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление. «Эта задача успешно выполнена», – заявил глава военного ведомства. По его словам, этому способствовало несколько определяющих факторов – создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники. И прежде всего, как подчеркнул руководитель Минобороны, – умелые и решительные действия военных.

А накануне Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки – населенного пункта возле Донецка, откуда столица ДНР регулярно подвергалась обстрелам. «За девять лет Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали там мощнейший укрепрайон, который соединяли и подземные ходы, и фактически на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций, – рассказал министр обороны. – Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан. И фактически с учетом того, что там все-таки более трех тысяч домов, а каждый дом представлял из себя хорошо укрепленную точку, освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям по этому направлению».

Шойгу подчеркнул: российским войскам удалось существенно отодвинуть работу артиллерии от Донецка дальше, на запад. «И это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов», – добавил он.

Владимир Путин отметил два положительных эффекта от освобождения Марьинки: «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, построил там значительное количество железобетонных укреплений, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор».

Напомним, весной весной 2014 года руководство Украины начало силовую операцию против жителей Донбасса, несогласных с прошедшим в стране госпереворотом. В Марьинке Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали плацдарм, чтобы накопить силы для атаки на Донецк. В городе был создан настоящий подземный укрепрайон с бетонными блиндажами и ходами сообщений, что дало украинским военным возможность скрытно перемещаться и длительное время оборонять Марьинку. ВСУ создали в Марьинке две линии обороны с большим числом артиллерии. После начала Россией специальной военной операции силы Донецкой народной республики стали развивать собственное наступление в направлении Марьинки, и к 1 апреля прошлого года они контролировали 35% города. 30 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Марьинке продолжаются боевые действия, а город почти полностью разрушен. Однако войска РФ продвигались вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать мирных жителей. К концу 2022 года Марьинка была освобождена уже на 80%. И вот, наконец, продолжительная битва за город успешно завершена.

Как отмечают военные эксперты, контроль над Марьинкой является ключом к продвижению российских Вооруженных сил в сторону находящихся далее населенных пунктов. Освобождение города также открывает выход на Курахово – это важный транспортный узел.

Срыв контрнаступления ВСУ и дальнейшее успешное продвижение российских войск показали преимущества регулярной армии перед различными так называемыми ЧВК и прочей «партизанщиной». Между тем, в начале года у некоторых в этом были сомнения. Но время расставило все по своим местам и армия доказала, что умеет эффективно воевать – причем, как обороняться, так и наступать. Так и должно быть – для этого она и нужна.

Российские Вооруженные силы год назад и сейчас различаются кардинально. Для Запада это стало неприятным сюрпризом. Теперь там никто не заикается про возможность победить Россию на поле боя. Наоборот, западные политики признают стратегический провал контрнаступления, недооценку противника и переоценку своих вооружений. И, что показательно, с Запада уже активно намекают Киеву на необходимость идти на переговоры.

Для России и ее военнослужащих на всех уровнях случившееся - результат упорной, комплексной кропотливой работы. «В складывающейся обстановке Министерство обороны продолжает плановую деятельность по строительству крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил», – отметил Шойгу. В том числе в тылу: по словам Шойгу, для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне СВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы. «По сути, работники ОПК бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу», – рассказал он.

На многих участках фронта ситуация все еще непростая. Продолжаются бои под Донецком, на берегу Днепра, у Херсона, в Запорожье. Но инициатива, и это признают все, – на российской стороне. Шойгу удалось отстоять Донбасс, российские территории в Запорожской и Херсонской областях. Но нужно понимать, что учебники о современной войне сейчас пишет именно российская армия. На западной границе мы видим не просто самый интенсивный конфликт со времен Второй мировой. Это горнило, в котором закаляются новые Вооруженные силы РФ. Например, многих образцов вооружения до специальной военной операции просто не существовало – сейчас они проходят обкатку боем, и российские военные в реальных условиях учатся применять оружейные новинки. Накопленный неоценимый опыт и крупные военные достижения позволяют с оптимизмом смотреть на дальнейшую перспективу СВО.

Сергей Коновалов