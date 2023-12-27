Разведка Британии озадачилась боевыми возможностями «Тора»

Новый аналитический доклад, недавно выпущенный военной разведкой минобороны Великобритании, сильно опечалил не только военно-политическое руководство Украины, но и самих западных кураторов киевского режима.

В докладе отмечается, что российские военные специалисты сформировали в зоне специальной военной операции на Украине мощную и хорошо эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Теперь российская армия фактически «господствует» в небе Украины вдоль всей линии боевого соприкосновения, отмечают авторы исследования.

Британская военная разведка отметила «почти полное уничтожение самолетного парка Украины». Следствием этого стал тот факт, что расчеты российских зенитчиков в зоне боевых действий в большей степени противостоят военным беспилотникам ВСУ, а не вертолетам и самолетам.

Сегодня на Донбассе протекает технологическая борьба систем ПВО, потенциал которых вдоль линии боестолкновения активно наращивает как российская, так и западная стороны, уверены авторы доклада.

И дальше следует неутешительный для НАТО вывод: действующие в зоне военного конфликта на Украине системы противовоздушной обороны западного производства серьезно уступают по тактико-техническим характеристикам российским зенитным ракетным комплексам.

По заверению британских разведчиков, есть еще одна причина слабости украинской ПВО: с осени 2023 года страны НАТО серьезно снизили выделяемые объёмы военной помощи. Кураторы обещали выделить украинской армии несколько комплексов ПВО, однако на деле помощь оказалась более чем скромной.

Даже зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М1» (по классификации НАТО SA-15 Gauntlet), разработанный еще в советские годы и сейчас успешно воюющий в зоне СВО, упомянут в докладе британской разведки как один из наиболее успешных видов вооружений, применяемых в этой зоне военных действий.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М1» в действии. Источник: https://kupol.ru/

В отличие от аналогов среди ЗРК различной дальности, главная задача «Тора» - защита сухопутных войск на передовой, непосредственно у линии боестолкновения.

Эффективно обеспечивая оборону переднего края, «Торы» берут на себя уничтожение военных беспилотников ВСУ и других средств воздушного поражения, причем эти боевые машины способны открывать ракетный огонь прямо на ходу. Следует отметить, что комплекс вооружён 8-ю зенитными ракетами.

Как отмечают британские специалисты, благодаря российским радиолокационным средствам и системам наведения ракет, ЗРК «Тор-М1» в реальном бою способен отслеживать одновременно «вести» десятки воздушных объектов противника, и поражать несколько целей одновременно.

ЗРК «Тор-М1». Источник: https://www.kupol.ru/

Однако дроны – не единственные цели для «Тора»: этот комплекс при необходимости способен перехватывать низколетящие самолеты и вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, управляемые боеприпасы, авиабомбы и другие современные средства поражения.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» разработан на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Сегодня на «Куполе» производятся более современные ЗРК семейства «Тор-М2», также ведется модернизация ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ».