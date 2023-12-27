NBC: новое контрнаступление ВСУ с прорывом линий обороны России маловероятно

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков.

"В начале 2023 года были большие надежды на то, что превозносившееся украинское контрнаступление… изменит расклад… Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна… Они (военные аналитики – ред.) прогнозируют, что интенсивные бои, вероятно, продолжатся в следующем году, однако маловероятно, что киевские силы попытаются провести новое контрнаступление", - говорится в сообщении. По данным экспертов, на которых ссылается телеканал, в новом году Россия, по всей вероятности, будет укреплять позиции на взятых под контроль территориях.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине всё, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же, как заявил Путин, открыта для переговоров.