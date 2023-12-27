Скоростные и маневренные испытания новой подлодки "Великие Луки" проводят на Балтике

В Балтфлоте отметили, что также проводится вывеска подлодки - ее погружение с целью установления достаточности балластировки и правильности распределения на субмарине переносного балласта

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Новая многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки" - носитель "Калибров" - в рамках заводских ходовых испытаний на Балтике отрабатывает скоростные и маневренные возможности, заложенные в проекте субмарины, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В Балтийском море проходят заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада", построенной для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. В рамках первого этапа этих испытаний экипаж субмарины и специалисты предприятия приступили, в частности, к скоростным и маневренным испытаниям подводного корабля". Также проводится вывеска подлодки - ее погружение с целью установления достаточности балластировки и правильности распределения на субмарине переносного балласта, проверяется гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовые устройства.

Ранее сообщалось, что подводная лодка "Великие Луки" вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода субмарины в море было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову. Ранее, в ходе этапа швартовных испытаний, специалисты подразделений и подрядных организаций проверили общекорабельные системы, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения, и другое оборудование.

Подводные лодки проекта 677 "Лада" - серия российских многоцелевых дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину свыше 300 м. Подлодки проекта 677 "Лада" вооружены, в частности, ракетными комплексами "Калибр".