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Ростех

В Подмосковье появится кластер производителей металлообрабатывающего оборудования

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Компания «СТАН»
Компания «СТАН».
Источник изображения: Компания «СТАН»

Холдинг СТАН, находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, и Московский областной союз промышленников и предпринимателей (МОСПП) провели круглый стол, посвященный вопросам развития отечественного станкостроения. Центральной темой встречи стало создание Московского областного центра (кластера) по разработке и производству металлообрабатывающего оборудования, который будет способствовать кооперации предприятий станкостроения и смежных отраслей.

В круглом столе приняли участие руководители СТАНа и крупных промышленных предприятий Подмосковья, а также представители отраслевых общественных организаций, образовательных учреждений и профессиональных ассоциаций.

Участники мероприятия обменялись информацией о потребностях предприятий отраслей реального сектора экономики в современном технологическом оборудовании и возможностях отечественных станкостроителей в их обеспечении и обсудили ключевые проблемы предприятий отечественного станкостроения. Были затронуты вопросы кадрового обеспечения производств квалифицированным конструкторско-технологическим персоналом.

Гости круглого стола подчеркнули, что объединение производителей металлообрабатывающего оборудования в кластер создаст условия для достижения технологического суверенитета российской промышленности и будет содействовать ускоренному и комплексному научно-техническому развитию различных отраслей экономики региона и страны.

«Плодотворное сотрудничество производителей станков и комплектующих позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским станкостроением. Рассчитываем, что сегодняшний круглый стол будет способствовать решению задач, касающихся развития отрасли. Уверен, что подобные встречи приобретут системный характер», – отметил генеральный директор холдинга СТАН, председатель МОСПП (РОР) Борис Богатырев.

«Укрепление и расширение кооперационных связей между предприятиями станкостроения и смежных областей – одна из приоритетных задач отечественной промышленности. Ее решение внесет существенный вклад не только в развитие самой отрасли, но и в достижение технологического и экономического суверенитета страны», – подчеркнул вице-президент, управляющий директор по региональному развитию Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков.

Участники встречи договорились продолжить работу по выработке механизмов оптимального взаимодействия и организовать новую встречу в расширенном составе в начале следующего года.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
РСПП
СТАН
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