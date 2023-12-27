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«Калашников» построит ледокольный буксир для Санкт-Петербурга

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Проект 3262 буксира ледокольного типа
Проект 3262 буксира ледокольного типа класса «КМ Аrc4 [1] R3- RSN AUT2 Tug».
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

Предприятие «Верфь братьев Нобель» концерна «Калашников» подписало государственный контракт с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга на строительство буксира ледокольного класса «Нарвская застава» для обеспечения экологической безопасности акватории Северной столицы. Судно планируется построить до конца 2026 года.

Проект 3262 буксира ледокольного типа класса «КМ Аrc4 [1] R3- RSN AUT2 Tug» разработан Инженерным центром судостроения из Санкт-Петербурга. Судно предназначено для проведения ледокольных работ в прибрежных морских районах и на внутренних водных путях, в том числе по предупреждению зажорных образований (ледяная пробка, скопление рыхлого льда) на реке Неве. Буксир также может быть задействован для разрушения ледовых образований у мест забора воды из Невы для городских нужд и прокладывания каналов для ледовой проводки судов. Кроме того, возможности судна позволяют ему участвовать в аварийно-спасательных операциях, ликвидации разливов нефтепродуктов, в том числе в зимний период, и в тушении пожаров.

Судно имеет U-образные ледокольные обводы с наклонным форштевнем. Одна из его конструктивных особенностей заключается в наличии подъемно-опускной рулевой рубки, а также заваливаемых мачты и антенн для прохода под многочисленными мостами на Неве. На судне предусматривается возможность размещения до двух контейнеров ISO 20’ и трех контейнеров ISO 10’ с технологическим оборудованием для работ по ликвидации разливов нефтепродуктов. Для выполнения задач судно оснащено двумя энергетическими установками по 1800 кВт и способно развивать скорость около 11,0 узлов. Управляет буксиром, водоизмещение которого достигает 655,7 т, экипаж из восьми человек.

«Профессиональные компетенции работников и производственные мощности судостроительного предприятия позволяют выполнить данный заказ в указанные сроки и с высоким качеством. Ледокольный буксир «Нарвская застава» – многоцелевое судно. К слову, по своим габаритам оно несколько меньше, чем краболовы «Сергей Приходько» и «Владимир», построенные на нашей верфи до этого. В настоящее время идет оформление всех необходимых документов, сопутствующих заключению госконтракта, и подготовка производственной площадки на предприятии для закладки судна, которая запланирована на март–апрель 2024 года, – рассказал генеральный директор ООО «Верфь братьев Нобель» Дмитрий Быстров.

Эксплуатировать буксир ледокольного типа класса «КМ Аrc4 [1] R3- RSN AUT2 Tug» проекта 3262 предполагается в основном в акваториях рек Нева и Свирь на всей протяженности судоходных путей, Ладожского и Онежского озер, в прибрежных районах Финского залива, примыкающих к территории Ленинградской области.

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Финляндия
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