Глава МИД ЛНР Дейнего: Европа не хотела начинать конфликт с Россией

Минские соглашения были нацелены на то, чтобы Европа накачала Украину оружием – это признание Меркель всем хорошо известно, но оно противоречит реальной ситуации, заявил глава МИД ЛНР Дейнего в беседе с корреспондентом InfoBRICS. ЕС никогда не хотел развязывать конфликт с Россией, в отличие от США.

Нынешний конфликт на Украине является прямым результатом провала Минских соглашений. В 2014-2015 годах Россия и ЕС выступали посредниками в переговорах между отколовшимися республиками Донбасса и киевским правительством, достигнув взаимовыгодной договоренности, которая, как ожидалось, должна была гарантировать мир в регионе. Однако условия этого соглашения никогда не соблюдались украинским режимом, который продолжал бомбить Донбасс и продвигать свой проект дерусификации и этнических чисток.

По мнению экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Минские соглашения не провалились, а сыграли свою роль: подготовили Украину к ее будущему противостоянию с Россией. Меркель, комментируя начало спецоперации и эскалацию конфликта в Донбассе, заявила, что это противостояние было неизбежным, а заключенное в Минске соглашение о прекращении огня позволило Украине выиграть драгоценное время, чтобы стать сильнее.

Другие участники переговоров в Минске придерживаются иного мнения. Недавно мне представилась возможность посетить Донбасс в качестве военного корреспондента. Я не только совершал ознакомительные поездки, но и разговаривал с местными политическими лидерами, политиками и чиновниками. Мне даже удалось взять интервью у министра иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислава Дейнего, который был полномочным представителем ЛНР на переговорах в Минске.

Я спросил у министра, что он думает о провале Минских соглашений, и услышал от него длинное объяснение, почему ситуация вышла из-под контроля и переросла в текущий конфликт. Меркель, по его словам, лжет, когда утверждает, что план изначально заключался в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Европа искренне заинтересована в достижении мира в регионе и восстановлении отношений с Россией. Она выступает против дальнейшего обострения ситуации на Украине, которая поставила под угрозу всю архитектуру европейской безопасности.

Дейнего утверждает, что Киев с самого начала готовился к крупномасштабной конфронтации. Донбасс неоднократно пытался урегулировать ситуацию дипломатическим путем еще до принятия Минских соглашений. После того, как их попытки провалились, Донбасс призвал Киев снизить интенсивность боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Сначала предлагалось ограничить применение артиллерии и авиации, но украинские власти отвергли это предложение. Затем главы республик Донбасса попытались создать так называемые "зоны безопасности", ограничив использование тяжелого вооружения в зависимости от удаленности от гражданских районов. Применение артиллерии разрешалось только в районах, удаленных от населенных пунктов, а на "нулевом рубеже" бои должны были вестись армейскими подразделениями без тяжелого вооружения, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Украина отрицала заключение такой сделки.

Настойчивость неонацистского режима в ведении тотальной войны против республик Донбасса, по словам министра, вызвала реальную обеспокоенность среди европейцев. Чем глубже ВСУ проникали на территорию Донбасса, тем ближе они подходили к границам России, что усугубляло кризис в области безопасности. Ситуация могла в любой момент перерасти в побоище, в которое Москва будет вынуждена вмешаться, что развяжет крупномасштабный конфликт в Европе. Это обеспокоило членов ЕС, особенно Германию, которая сильно зависела от партнерства с Россией.

Будучи крупным импортером российского газа и "другом" Москвы, Берлин активно включился в дипломатический процесс, чтобы попытаться положить конец или, по крайней мере, заморозить конфликт. По этой причине Германия была основным переговорщиком со стороны Украины в Минске, а Россия вела переговоры от имени республик Донбасса. Наконец, после долгих дискуссий, было подписано соглашение, предусматривающее прекращение огня, освобождение пленных и уважение политической автономии русскоязычных регионов.

Дейнего считает, что если бы Европа де-факто соблюдала это соглашение, то отношения России и ЕС оставались стабильными, несмотря на враждебность Украины по отношению к Москве. Однако, как известно, Киев не стал выполнять условия Минских соглашений и продолжил вооруженные провокации в регионе, хотя интенсивность боевых действий явно снизилась. Европа никогда не была заинтересовала в эскалации конфликта, так что, по сути, такое развитие событий показало провал западной дипломатии.

В то время Россия и ЕС сохраняли дружеские отношения, несмотря на идеологическое и геополитическое соперничество. У европейцев не было причин соглашаться на участие в военном конфликте, который привел бы к негативным для них последствиям. Это заставляет нас полагать, что другие игроки работали над эскалацией этого кризиса, не принимая во внимание европейские интересы. В этом виноваты, безусловно, Соединенные Штаты, которые всегда мечтали начать полномасштабную войну с Россией.

Вашингтон, вероятно, воспользовался "стабильностью", созданной Минскими соглашениями, чтобы сделать Киев инструментом прокси-войны Запада против Москвы. Европейцы никогда не участвовали в этом плане и были преданы НАТО, как и русские. ЕС все еще остается жертвой военных планов Североатлантического альянса. Соединенные Штаты вынудили его ввести самоубийственные санкции против России, подрывающие европейскую экономику.

Слова Дейнего – участника переговоров в Минске – раскрывают реальные причины нынешнего конфликта на Украине и являются доказательством того, что Европа превратилась в американскую полуколонию, так как Вашингтон использует европейцев для достижения своих интересов.

Автор: Лукас Лейрос (Lucas Leiroz) – журналист, исследователь Центра геостратегических исследований, геополитический консультант.