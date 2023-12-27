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ТАСС

Мишустин заявил, что России нужно сформировать свою индустрию космических сервисов

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Центр приема информации ДЗЗ в Антарктиде
Наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в Антарктиде.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Премьер-министр отметил, что космическая отрасль имеет важнейшее значение для решения задач как в экономике, так и в социальной сфере, которые сейчас стоят перед страной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия должна сформировать собственную развитую индустрию космических сервисов, чтобы вернуться на ведущие мировые позиции в этой отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Формирование собственной развитой индустрии космических сервисов, технологий и продуктов должно стать одним из приоритетных направлений нашей работы. Это ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности российской космонавтики и в целом восстановления ее лидирующих позиций", - указал он.

Мишустин отметил, что космическая отрасль имеет важнейшее значение для решения задач как в экономике, так и в социальной сфере, которые сейчас стоят перед Россией. От состояния дел в этом секторе, продолжил глава кабмина, зависит достижение страной технологического суверенитета.

"Сейчас во всем мире активно растет спрос на спутниковые услуги. Они становятся обязательной частью жизни современного общества. И прежде всего речь идет о дистанционном зондировании Земли, связи, широкополосном доступе в интернет, ретрансляции, навигации, интернете вещей, что обусловлено практически повсеместной цифровизацией, которая включает широкое распространение беспилотных летательных аппаратов, роботизированных средств самого разного назначения", - описал тенденции он. 

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Россия
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