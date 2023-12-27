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ТАСС

ОАК приступает к изготовлению установочной партии беспилотников военного назначения

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: militarynews.ru

Глава корпорации Юрий Слюсарь выразил надежду, что продукция займет достойное место в линейке всех отечественных ударных и разведывательных беспилотников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

"Беспилотники для нашей корпорации - новое направление. По военной составляющей есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая нашим тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования. Здесь по подписанным с заказчиком контрактам мы действуем в соответствии с графиками, изготавливаем летные образцы, проводим испытания, ведем подготовку к производству, приступаем к изготовлению установочной партии", - сказал Слюсарь.

Глава ОАК также выразил надежду, что продукция ОАК займет достойное место в линейке всех отечественных ударных и разведывательных беспилотников.

3 августа 2019 года впервые поднялся в воздух ударный беспилотник аэродромного базирования "Охотник", полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БПЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57, а в августе того же года - с Су-30СМ. Ранее сообщалось, что серийные поставки планируется начать с 2024 года.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого (входит в ОАК) беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. 

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
БПЛА
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