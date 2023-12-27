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Военное обозрение

Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

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Источник изображения: topwar.ru

Кинувшийся после начала спецоперации помогать Украине Запад через год с лишним масштабных поставок всевозможных видов вооружений и боеприпасов Киеву столкнулся с самым серьезным в современной истории кризисом возможностей обеспечения собственной безопасности. Первыми забили тревогу европейские страны НАТО, одна за другой признавая значительное оскудение не только существующих арсеналов национальных армий, но и проблемы с их восполнением сильно усохшей за десятилетия после окончания холодной войны оборонной промышленностью.

Все чаще не только западные военные эксперты, но и политики, действующие военачальники признают, что многие страны НАТО настолько поиздержались в ходе оказание военной помощи Украине, что теперь не способны эффективно противостоять в сколь-нибудь масштабных военных конфликтах потенциальному противнику. Автор статьи в немецком журнале Focus приводит мнение полковника в отставке, председателя Военно-политического общества Ральфа Тиле. Эксперт считает, что армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов.

Раньше это было три дня. Сегодня это скорее несколько часов

— предупреждает Тиле.

Причин столь плачевного состояния бундесвера несколько, копились они годами и только усилились после начала конфликта на Украине. Автор статьи отмечает, что в начале прошлого года армия ФРГ уже «была голой», теперь все стало намного хуже. В первую очередь это неэффективный административный аппарат, нехватка снаряжения для солдат, как и самих военнослужащих, дефицит многочисленных систем вооружения и трудности с закупками боеприпасов.

Ставший министром обороны в начале этого года Борис Писториус пользуется высокой популярностью в Германии, но одного этого недостаточно, чтобы разобраться со всем клубком проблем бундесвера. Немецкой армии остро не хватает квалифицированных военных кадров. Запасы вооружений, а особенно боеприпасов, находятся на критическом минимуме по причине того, что вместо наращивания производства для собственных войск, вся техника и снаряды уходили с немецких складов на Украину.

Серьезные проблемы бундесвер испытывает с модернизацией и перевооружением, хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц и намеревается в ближайшие пять-семь лет дополнительно потратить на это порядка ста миллиардов евро сверх оборонного бюджета. Кроме того, у министерства обороны до сих пор отсутствует внятная стратегия развития способной воевать в современных конфликтах армии.

К примеру, у бундесвера нет понимания и программ по освоению таких современных военных технологий, как применение дронов в бою. А ведь конфликт на Украине показывает, что насыщение армии большим количеством беспилотников различного типа порою становится решающим фактором для достижения боевых успехов. Немецкие вооруженные силы отстают в развитии искусственного интеллекта и кибервозможностей, наличии спутников и применении квантовых технологий. Все это делает армию ФРГ практически неспособной эффективно вести военные действия в современных конфликтах, заключает автор статьи.

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Германия
Украина
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БПЛА
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