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ЦАМТО

Kongsberg подписала контракт на поставку ПКР NSM ВМС Испании

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ПКР NSM от норвежской компании Kongsberg
ПКР NSM от норвежской компании Kongsberg.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 26 декабря. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании контракта стоимостью 305 млн. евро на поставку противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) командованию ВМС Испании.

Одновременно Kongsberg подписала соглашение о сотрудничестве с Генеральным дирекцией по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании, ставшее основой для разработки промышленного плана, который максимизирует сотрудничество и участие в проекте испанской промышленности. Это включает возможность испанскому ОПК войти в глобальную цепочку поставщиков комплектующих ракет, а также создать мощности по техническому обслуживанию ПКР NSM на военно-морской базе Рота в координации с испанскими производителями.

Kongsberg рассчитывает, что контракт будет способствовать получению дополнительных заказов в регионе и развитию сотрудничества между всеми членами НАТО, закупившими NSM.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2022 года компания Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) сообщила о получении подтверждения того, что командование ВМС Испании приобретет ПКР NSM для замены устаревших ПКР "Гарпун", которые планируется снять с вооружения.

Выбор NSM был сделан экспертной комиссией ВМС Испании по итогам оценки нескольких альтернативных вариантов и переговоров с компаниями-производителями. Как планируется, ракеты поступят на вооружение фрегатов УРО класса F-100 "Альваро де Базан" и новейших F-110, которые в настоящее время строятся компанией Navantia. В случае F-100 они будут оснащены ракетами в период среднесрочной модернизации, которую планируется провести для продления срока службы кораблей как минимум еще на два десятилетия.

В январе 2023 года агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) сообщило, что приобретение для ВМС Испании ПКР NSM и пусковых установок для их запуска будет осуществляться в рамках проекта "Партнерство по поддержке боеприпасов". Это первый для Kongsberg Defense & Aerospace контракт на поставку ракет, заключенный через NSPA.

В ноябре 2023 года заключение с Kongsberg рамочного соглашения на приобретение NSM санкционировало правительство Испании.

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Страны
Испания
Норвегия
Продукция
NSM
Компании
Kongsberg
Navantia
Проекты
NATO
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