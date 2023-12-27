Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ

Шойгу: ВС России сорвали контрнаступление ВСУ благодаря оборонительным рубежам

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в Минобороны.

"И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - добавил он.

Кроме того, по словам Шойгу, в Минобороны помнят каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач.