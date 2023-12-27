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РИА Новости

Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год

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Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России.
Источник изображения: © Фото : ПАО "ОАК"/Telegram

Глава ОАК: все по гособоронзаказу поставили в полном объеме и в срок

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

"Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением... У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым - достаточно значительно. По новым самолётам - буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились", - сказал он. По словам Слюсаря, Минобороны РФ получило все заказанные самолёты, при этом на 2024 год "заказ ещё больше".

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.

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Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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