Войти
Интерфакс-АВН

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024г

122
0
0
ПД-8
ПД-8.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый испытательный полет полностью локализованного самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается в начале 2024 года, сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Мы сейчас ждем от наших уважаемых коллег из "Объединенной двигателестроительной корпорации" разрешение на первый вылет. Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, и, как только мы получаем это разрешение, я думаю, уже в этом году, в оставшиеся дни, мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "России 24" (ВГТРК).

"Весь следующий год предусматривает программу интенсивных летных испытаний. Здесь, конечно, скорость испытаний и качество получаемых результатов не должны сказаться на безопасности (...) Наша задача - испытания провести, завершить и в 2024 году передать в авиакомпании 20 самолетов Sukhoi Superjet", - добавил он.

Ранее первый полет SJ-100 ожидался до конца текущего года, а именно в декабре: такой срок анонсировал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Думаю в конце этого года, в декабре, мы уже поднимем самолет полностью локализованный, он начнет проходить испытания", - говорил он в репортаже на "России 24", который транслировался в октябре.

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 на франко-российских двигателях SaM146 совершил первый полет в конце августа. Как сообщал Минпромторг, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем (всего было замещено порядка 40 систем и агрегатов), "управляемость и устойчивость самолета в воздухе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Похожие новости
12.04.2023
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
14.07.2022
Минпромторг заплатит до 6,6 млрд руб. за доработку российского двигателя для МС-21
21.02.2022
Самолет SSJ-NEW сертифицируют без российских двигателей ПД-8
27.03.2018
85 миллиардов ставят на крыло
19.04.2013
Об авиастроении в России
16.07.2012
«Меня удивляет, что мы себя до сих пор сравниваем с Boeing и Airbus»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ