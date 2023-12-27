Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024г

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый испытательный полет полностью локализованного самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается в начале 2024 года, сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Мы сейчас ждем от наших уважаемых коллег из "Объединенной двигателестроительной корпорации" разрешение на первый вылет. Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, и, как только мы получаем это разрешение, я думаю, уже в этом году, в оставшиеся дни, мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "России 24" (ВГТРК).

"Весь следующий год предусматривает программу интенсивных летных испытаний. Здесь, конечно, скорость испытаний и качество получаемых результатов не должны сказаться на безопасности (...) Наша задача - испытания провести, завершить и в 2024 году передать в авиакомпании 20 самолетов Sukhoi Superjet", - добавил он.

Ранее первый полет SJ-100 ожидался до конца текущего года, а именно в декабре: такой срок анонсировал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Думаю в конце этого года, в декабре, мы уже поднимем самолет полностью локализованный, он начнет проходить испытания", - говорил он в репортаже на "России 24", который транслировался в октябре.

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 на франко-российских двигателях SaM146 совершил первый полет в конце августа. Как сообщал Минпромторг, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем (всего было замещено порядка 40 систем и агрегатов), "управляемость и устойчивость самолета в воздухе".