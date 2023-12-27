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ТАСС

Xinhua: Китай запустил два навигационных спутника Beidou

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Спутник навигационной системы Beidou
Спутник навигационной системы Beidou.
Источник изображения: CGTV / YouTube

После выхода на орбиту и завершения испытаний они будут подключены к спутниковой навигационной системе

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Китай успешно запустил 57-й и 58-й спутники национальной навигационной системы Beidou с помощью ракеты-носителя Changzheng 3B, Long March 3B и разгонного блока Expedition 1 с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Пуск был произведен в 11:26 по пекинскому времени (06:26 мск), сообщает агентство Xinhua.

Это, как отмечается в сообщении, первая группа спутников на средней околоземной орбите, запущенных после завершения создания глобальной спутниковой навигационной системы Beidou-3. После выхода на орбиту и завершения испытаний они будут подключены к спутниковой навигационной системе.

Формирование базовой системы из 55 спутников Beidou завершилось в июне 2020 года.

Навигационный спутник Beidou и разгонный блок совместно разработаны Китайским институтом космических технологий и Китайским институтом технологии ракет-носителей, входящих в Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники. Также это 504-й полет ракеты-носителя серии Changzheng. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
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