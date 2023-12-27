На верфи HII заложен киль эсминца DDG-131 "Джордж М.Нил" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 26 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding закладке киля эсминца УРО (DDG-131) "Джордж М.Нил" (George M.Neal) класса "Арли Берк".

"Джордж М.Нил" станет четвертым эсминцем, построенным Ingalls Shipbuilding в версии "Флай-3" (Flight III) для ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Эсминцы версии "Флай-3" будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей. Корабль будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций, системой управления оружием "Иджис" Baseline 10, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии строительства находятся еще несколько кораблей серии в конфигурации "Флай-3": "Тед Стивенс" (DDG-128); "Иеремия Дентон" (DDG-129) и "Сэм Нанн" (DDG-133).

Кроме того, 1 августа командование ВМС США заключило с Ingalls Shipbuilding контракт на проектирование и постройку шести дополнительных кораблей класса "Арли Берк", включая один – в 2023 ф.г., один – в 2024 ф.г., два – в 2025 ф.г., один – в 2026 ф.г. и один – в 2027 ф.г.