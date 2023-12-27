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ТАСС

Слюсарь заявил, что госзаказ на истребитель пятого поколения Су-57 вырос вдвое в 2023 году

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Глава ОАК отметил, что такой истребитель является сложной в изготовлении машиной, но корпорация с честью справилась с его поставкой в адрес заказчика

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, а на 2024 год заказ еще больше. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

"Гособоронзаказ мы выполнили. Все, что предусматривалось и подписанными контрактами, и планами-графиками, все поставлено в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением. <...> У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым - достаточно значительно. По новым самолетам: буквально в 2 раза вырос заказ по самолету Су-57", - сказал он, отвечая на вопрос о результатах корпорации в рамках выполнения ГОЗ уходящего года.

Слюсарь отметил, что истребитель Су-57 является сложной в изготовлении машиной, но ОАК с честью справилась с его поставкой в адрес заказчика. "На 2024 год заказ еще больше, работы еще больше", - добавил он.

​​​​Ранее Слюсарь отмечал, что Су-57 показывает себя с лучшей стороны в ходе проведения спецоперации. "Слышал отзывы ВКС, Министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолет сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал он в ходе форума "Армия-2022".

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия. 

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
NATO
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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