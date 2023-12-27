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РИА Новости

Минобороны в январе обсудит приоритеты на 2024 год

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Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Шойгу: Минобороны в январе обсудит приоритеты на 2024 год, обозначенные Путиным

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ на селекторном совещании в январе обсудит приоритетные задачи на 2024 год, поставленные перед военным ведомством президентом России Владимиром Путиным, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.

Путин провел расширенную коллегию МО РФ 19 декабря.

Надо и дальше поддерживать боеготовность российских стратегических ядерных сил на самом высоком уровне, говорил Путин. Достигнутые высокие показатели в переоснащении ядерной триады – это ориентир для работы по обычным вооружениям и технике, нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие, указывал президент. По словам Путина, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений.

Еще одной важнейшей задачей Путин назвал своевременное в полном объеме снабжение всем необходимым войск, участвующих в специальной военной операции. Надо внимательно, каждый день анализировать, что происходит на поле боя, и внимательно смотреть за тем, что дополнительно нужно российским бойцам на передовой, говорил президент.

Кроме того, следует и дальше совершенствовать формы и способы применения войск, учитывать опыт спецоперации при подготовке и проведении учений и тренировок всех уровней, отмечал Путин.

Наконец, Минобороны совместно с другими ведомствами, а также регионами надо оперативно решать проблемы в социальном обеспечении участников спецоперации и их родных, указывал Путин. Всем раненым участникам спецоперации должно быть предоставлено надлежащее медицинское обслуживание, в том числе средства реабилитации, говорил глава государства.

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