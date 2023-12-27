Войти
ТАСС

Косачев считает, что помощь ЕС и США Украине иссякнет в 2024 году

114
0
0
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

По мнению вице-спикера СФ, "критической точкой будет ситуация, когда радикально изменится положение дел на фронте"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и США уже не горят желанием оказывать финансовую и иную поддержку Украине, а радикально ситуация изменится в 2024 году. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на пресс-конференции.

"Она (помощь - прим. ТАСС) уже иссякает. Мы уже прошли, с моей точки зрения, такой "водораздел". Я думаю, что критической точкой будет ситуация, когда радикально изменится положение дел на фронте - когда линия соприкосновения вновь придет в движение и начнет сдвигаться вперед, если смотреть с российской стороны", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, при каких условиях помощь ЕС и США Украине может иссякнуть.

По его мнению, в этот момент тщетность дальнейшей поддержки Украины станет понятна широким слоям населения стран Запада, а затем "неизбежно окажет воздействие на умы европейских политиков". "И это время, я думаю, наступит уже в предстоящем 2024 году", - отметил Косачев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
13.12.2023
Американцы о территориальных уступках Украины: это давно пора было сделать (The Washington Times, США)
11.12.2023
В ФРГ в 2024 году намерены поставить Украине 200 тыс. артиллерийских снарядов
14.07.2022
НАТО и ЕС бьют тревогу по поводу риска контрабанды оружия из Украины
11.07.2022
Европе расхотелось бороться за Украину
28.03.2019
The Washington Post (США): интеграции Украины с Западом мешают война и коррупция
27.08.2015
НАТО — это «бумажный тигр»? ("Nasz Dziennik", Польша)
03.12.2014
«Мир контролирует тот, кто контролирует технологии»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ