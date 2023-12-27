Косачев считает, что помощь ЕС и США Украине иссякнет в 2024 году

По мнению вице-спикера СФ, "критической точкой будет ситуация, когда радикально изменится положение дел на фронте"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и США уже не горят желанием оказывать финансовую и иную поддержку Украине, а радикально ситуация изменится в 2024 году. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на пресс-конференции.

"Она (помощь - прим. ТАСС) уже иссякает. Мы уже прошли, с моей точки зрения, такой "водораздел". Я думаю, что критической точкой будет ситуация, когда радикально изменится положение дел на фронте - когда линия соприкосновения вновь придет в движение и начнет сдвигаться вперед, если смотреть с российской стороны", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, при каких условиях помощь ЕС и США Украине может иссякнуть.

По его мнению, в этот момент тщетность дальнейшей поддержки Украины станет понятна широким слоям населения стран Запада, а затем "неизбежно окажет воздействие на умы европейских политиков". "И это время, я думаю, наступит уже в предстоящем 2024 году", - отметил Косачев.