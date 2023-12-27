Шойгу заявил о срыве контрнаступления ВСУ

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военнослужащие выполнили задачу по срыву контрнаступления вооружённых сил Украины.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

"Этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники", - сообщил он. "Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации", - заявил Шойгу.