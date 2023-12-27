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РИА Новости

В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов

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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Песков: в Кремле не обсуждают ответственность за обсуждение последствий ударов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта города оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщал, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии.

"У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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