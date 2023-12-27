Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии

Президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Об этом 26 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «Известиям».

Уточняется, что он также сообщил о повреждениях корабля «Новочеркасск».

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии со стороны ВСУ, в результате чего один человек погиб и двое были ранены. Также повреждено шесть зданий. По словам Аксенова, шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск» в ходе отражения атаки противника. Уточняется, что средства противовоздушной обороны уничтожили два самолета Су-24 тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), которые осуществляли пуск авиационных управляемых ракет.

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.