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Военное обозрение

После серии переносов назначена дата запуска американского космического самолёта X-37B

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания SpaceX готовится запустить самолет Космических сил ВС США X-37B, который отправится на орбиту для выполнения седьмой миссии с момента своего первого полета в 2010 году. Беспилотный аппарат, выглядящий, как уменьшенная версия орбитального челнока, будет проводить в космосе эксперименты, в том числе полеты в «новых орбитальных режимах», отработку передачи информации в космических условиях и исследование воздействия радиации на семена растений и другие материалы, предоставленные НАСА.

Об этом сообщила пресс-служба Космических сил США.

После серии переносов старта назначена очередная дата запуска американского космического самолета X-37B. На этот раз его назначили на вечер четверга 28 декабря. Предполагается, что после 19 часов он отправится в свой полет из Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Разумеется, если на этот раз снова не отложат, ведь это происходило уже четыре раза. Впервые пуск был назначен на 7 декабря, потом его перенесли на 10-е. из-за погодных условий старт решили назначить на день позже – 11 декабря, а из-за технических проблем его перенесли на 12-е, после чего сдвинули на 28 декабря.

На этот раз старт также может быть отложен, так как синоптики предполагают в день старта густую облачность с вероятностью дождя. Поэтому инженеры SpaceX внимательно следят за изменениями погоды.

Впервые для запуска задействована ракета Falcon Heavy, состоящая из трех Falcon 9, соединенных вместе для повышения мощности.

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Страны
США
Продукция
X-37
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ЯО
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