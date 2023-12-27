В Тунисе проходят испытания китайских бронеавтомобилей CSK131

ЦАМТО, 26 декабря. В Тунисе проходят испытания тактических бронеавтомобилей CSK131 с колесной формулой 4х4 производства китайской компании Dongfeng.

Как сообщает Defensa.com, зафиксированные на дорогах машины имеют цифровой пустынный камуфляж, аналогичный тому, который используется китайской армией. Таким образом, можно предположить, что они еще не поступили на вооружение Сухопутных войск Туниса. До настоящего времени ВС Туниса не использовали военную технику китайского производства.

Согласно базе данных ЦАМТО, ранее ВС Туниса получили значительное количество бронированных автомобилей различных классов и производителей, включая HMMWV (США), "Питбуль-VX" (США), "Тайфун" (ОАЭ), BMC-350-16Z "Кирпи" (Турция), "Эйджер Ялчин" (Турция), "Вуран" (Турция), AML-60/90 (Франция), "Бастион" (Франция).

На данный момент сотни CSK131 экспортированы в Африку: за последние годы их приобрели Нигерия, Гвинея и Бенин.

CSK131 можно рассматривать как китайский аналог американского бронеавтомобиля HUMVEE. Длина машины составляет 5,1 м, ширина – 2,35 м, высота – 1,86 м, боевая масса – 6900 кг. Машина рассчитан на перевозку расчета из 6 человек, включая двух членов экипажа и четырех десантников. ББМ оснащена дизельным двигателем Cummins мощностью 400 л.с., может развивать максимальную скорость 135 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

CSK131 оборудована корпусом с V-образным днищем, что обеспечивает улучшенную защиту от мин, самодельных взрывных устройств, огня стрелкового оружия и осколков (предположительно, не хуже STANAG-4569 Level.1). CSK131 оснащена центральной системой подкачки шин, лебедкой для самовытаскивания и системой пожаротушения. В качестве вооружения может применяться установленная на крыше турель с пулеметом или дистанционно управляемый модуль.