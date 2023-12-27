Су-57 против F-35. Названы плюсы и минусы истребителей пятого поколения (Business Insider, Германия)

Business Insider сравнил три истребителя пятого поколения

Лишь три страны в мире – Россия, Китай и США – смогли создать истребители пятого поколения, пишет Business Insider. Однако эти программы сталкиваются с определенными трудностями, которые включают проблемы с стелс-технологиями, а также разработкой и обслуживанием двигателей.

Россия, Китай и США имеют программы создания истребителей пятого поколения

Российский Су-57, китайский J-20 и американский F-35 сталкиваются с различными проблемами

Business Insider поговорил с несколькими экспертами о том, что сдерживает реализацию этих программ

США построили первый истребитель пятого поколения, малозаметный Lockheed Martin F-22 Raptor, а вслед за этим проектом создали ударный истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. У России и Китая есть Су-57 и Chengdu J-20 соответственно.

F-22 больше не производится. А каждый из трех новейших самолетов, считающихся истребителями пятого поколения, даже если некоторые из них не соответствуют всем соответствующим требованиям, сталкивается с проблемами.

Чтобы официально быть принятым как истребитель пятого поколения, самолет должен обладать определенными характеристиками, в том числе скрытностью, позволяющей избежать обнаружения, и способностью летать на сверхзвуковых скоростях без включения форсажных камер.

В недавних интервью Business Insider авиационные эксперты обрисовали несколько проблем, связанных с российскими, китайскими и американскими программами пятого поколения, включая проблемы со стелс-технологиями, а также разработкой и обслуживанием двигателей.

Российский Су-57

Су-57 — это первая попытка России создать истребитель пятого поколения, но аналитики сомневаются, действительно ли он соответствует этому требованию, учитывая его недостатки в нескольких ключевых категориях.

Известный в НАТО как Felon, Су-57 был поставлен российским военным в 2020 году. Говорят, что в арсенале Москвы всего 10 таких самолетов, но государственные российские СМИ предполагают, что к концу 2024 года эта цифра увеличится до 22 и вырастет до 76 единиц к 2028 году. Неясно, осуществятся ли эти планы.

Су-57 впервые получил боевой опыт в сирийском небе в 2018 году. В прошлом году российские официальные лица заявили, что самолет использовался в боевых действиях на Украине, что подтверждается разведданными, опубликованными Министерством обороны Великобритании. Но хотя эти самолеты, возможно, и участвовали в некоторых воздушных боях, свидетельств широкого использования Су-57 в продолжающемся на Украине военном конфликте не так много.

Одним из объяснений малого участия этой машины может быть то, что российскому самолету не хватает малозаметности, которая позволила бы ему действовать как полноценному истребителю новейшего поколения. Проблемы с самолетом включают очевидные трудности, которые Москва испытывает в оснащении его стелс-двигателями и маловыступающими панелями корпуса, которые могли бы адекватно снизить его радиолокационную заметность.

В конечном счете, нежелание России использовать свои Су-57 на Украине "свидетельствует о том, что они не уверены в заявленных малозаметных свойствах этого самолета", сказал ранее Business Insider Джастин Бронк, эксперт по авиации из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), известного британского аналитического центра.

Кроме того, по его словам, самолет может нести только более старый вариант ракеты "воздух-воздух" R-77. Она имеет "складывающиеся решетчатые ребра, которые не позволяют размещать ее внутри самолета и, следовательно, ставят под угрозу его малозаметность", — сказал он.

Китайский J-20

Китай, так называемый "догоняющий бегун" для вооруженных сил США, также имеет программу создания и развертывания истребителей пятого поколения. Через шесть лет после совершения своего первого полета китайский Chengdu J-20 поступил на вооружение НОАК в 2017 году.

Тогда он пополнил арсенал Пекина, насчитывающий 1900 истребителей, и с тех пор был "оперативно развернут", согласно отчету Пентагона за 2023 год о военной мощи КНР. По оценкам, Китай построил более 200 J-20 и готовит несколько модернизаций истребителя, среди которых установка двигателей WS-15 отечественного производства.

WS-15 — это двигатель, который изначально должен был быть установлен на J-20, поскольку только он позволял истребителю летать на сверхзвуковых скоростях без включения форсажных камер и придавал самолету дополнительные характеристики малозаметности. Но китайская оборонная промышленность уже давно испытывает трудности с производством усовершенствованного двигателя, поэтому военные вместо этого используют старые китайские и российские двигатели.

"Двигатели J-20 были большой головной болью, но, я думаю, они указывают на более серьезные проблемы в китайской оборонной промышленности, — сказал Майк Дам, бывший офицер разведки ВМС США. — Несмотря на весь технологический прогресс Китая, он по-прежнему отстает от Запада в высокотехнологичных технологиях производства, будь то двигатели, малозаметные материалы или металлургия".

"Точность сборки оказывает огромное влияние на малозаметность и возможности самолетов пятого поколения", — сказал он.

Несмотря на предыдущие неудачи, прошлым летом J-20, похоже, поднялся в воздух с парой двигателей WS-15 в знаковый момент. Но Дам предупредил, что, даже если Китаю удастся преодолеть свои производственные проблемы, надежность двигателей WS-15 все еще остается под вопросом и может вызвать проблемы, особенно если они не достигают такого же уровня, что и западные самолеты.

"В течение срока службы двигателя китайцам придется чаще проводить его техническое обслуживание и, вероятно, чаще их заменять, — сказал он. — Эти проблемы с обслуживанием в конечном итоге повлияют на боеготовность самолета и его доступность для армии".

Майкл Бонерт, лицензированный инженер аналитического центра RAND Corporation, который участвовал в аналитических исследованиях для ВВС США, сказал, что использование малозаметных материалов, таких как специальные покрытия корпуса самолета, является дорогостоящим и "болезненным" процессом, требующим больших инвестиций как с точки зрения трудовых затрат, так и с точки зрения инфраструктуры.

"Самолет-невидимка — это больше, чем просто самолет, — сказал Бонерт. – Это его ракеты, тактика, это логистика, это инфраструктура технического обслуживания — на это уходит много сил и ресурсов. Путь до окончательного результата там долгий, и может занять много времени".

Как и Россия, Китай все еще является новичком в "игре" с истребителями пятого поколения. Но даже у США, у которых самолет пятого поколения имеется с 2005 года, возникают проблемы с новым Joint Strike Fighter.

Американский F-35

Разработанный авиакосмической и оборонной компанией Lockheed Martin, F-35 является вторым истребителем пятого поколения в американском арсенале после F-22 Raptor и выпускается в трех вариантах.

F-35B Корпуса морской пехоты США способен совершать укороченный взлет и вертикальную посадку и впервые достиг начальной боевой готовности, или IOC, в 2015 году. ВВС США используют F-35A, который достиг IOC в 2016 году, в то время как ВМС США используют F-35C – он поступил на вооружение к 2019 году.

Самолет, созданный для атак по наземным целям, боя в воздухе и интегрированных операций, патрулировал Европу и Тихоокеанский регион и имел некоторый боевой опыт на Ближнем Востоке.

Американские военные и ряд союзников США эксплуатируют этот самолет пятого поколения. Израиль стал первой страной, которая использовала этот самолет в бою.

У американских вооруженных сил имеется около 450 F-35, и Пентагон планирует закупить еще примерно 2500 машин в течение следующих нескольких десятилетий. Ориентировочная стоимость этой программы составляет более 1,7 триллиона долларов, большая часть которых пойдет на эксплуатацию и ремонт самолета.

Проблемы технического обслуживания истребителя и поддержания его эксплуатационных свойств, которые часто влияли на боеготовность истребителя, мешали столь дорогостоящей программе, и это продолжает иметь место, согласно сентябрьскому отчету, опубликованному Счетной палатой правительства (GAO). Ранее в этом году самолет был способен выполнять свои миссии только чуть более половины времени.

В отчете выявлено несколько конкретных проблем на военных объектах, в том числе нехватка вспомогательного оборудования, запасных частей, адекватного обучения и технических данных — все это может способствовать задержкам в техническом обслуживании. В отчете также говорится, что программа F-35 отстает от графика в создании объектов для проведения ремонта и что правительство США в значительной степени полагается на подрядчиков, что снижает его собственные возможности для принятия решений.

Общая проблема заключается в том, что в течение многих лет программа F-35 была сосредоточена на производстве, сказала Диана Маурер, директор группы оборонных возможностей и управления в GAO. Приоритеты в основном касались исследований, разработок и поставок техники в войска, тогда как вопросы устойчивости ее эксплуатации и затрат были отодвинуты на более позднее время. А сейчас наиболее актуальными стали именно эти проблемы.

"Когда F-35 уже стал поступать в вооруженные силы, он не был обеспечен действующими стационарными ремонтными мощностями, на которых можно было починить самолет, если он нуждался в ремонте. Даже сейчас программа все еще отстает на несколько лет от завершения создания устойчивой ремонтной базы в армии", — сказала Маурер. Это означает, что, когда основные части самолета необходимо отремонтировать или заменить, их часто приходится возвращать производителям.

"Это приводит к большим задержкам", — сказала она. А поскольку замена этих деталей занимает много времени, отставание растет, и самолет становится "менее боеспособным".

Счетная палата дала Пентагону несколько рекомендаций в попытке облегчить некоторые проблемы, включая переоценку разделения ответственности правительства и подрядчиков. Если произойдут какие-либо изменения в этом балансе, GAO в своем сентябрьском отчете предложило Пентагону определить, какие технические данные или интеллектуальная собственность по истребителю могут ему понадобиться.

Вдобавок к проблемам программы F-35, в декабрьском отчете Счетной палаты было указано, что существуют проблемы с системой охлаждения истребителя. Она перегружена, что может увеличить износ двигателя, сократить срок его службы и увеличить затраты на техническое обслуживание на миллиарды долларов.

"Для США действительно важно полностью реализовать программу F-35. Мы слышали от пилотов, что они очень довольны возможностями этой системы вооружения, — сказала Маурер. — Сейчас это не просто будущее боевой авиации трех наших видов войск — это их настоящее".

Автор: Джейк Эпштейн (JakeEpstein)