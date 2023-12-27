МИД Японии призвал не допустить ущерб энергопоставкам из России

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Японское правительство намерено действовать так, чтобы не допустить ущерба стабильным поставкам российских энергоносителей. Об этом заявила глава МИД страны Ёко Камикава.

Как отметила глава японского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года, официальному Токио известно, что Минфин США включил в санкционный список принадлежащий российской компании "Новатэк" проект "Арктик СПГ-2", после чего руководство компании было вынуждено объявить покупателям энергоресурсов в странах СНГ о форс-мажоре, вызванном американскими рестрикциями.

По словам главы японского МИД, ввиду того, что речь идет о переговорах между частными компаниями, правительство Японии пока не комментирует достоверность этой информации, однако при этом власти страны, несмотря ни на что, намерены принять комплексное решение, призванное не допустить нанесения ущерба стабильным поставкам российских энергоносителей. Японские власти рассчитывали на ежегодные поставки около двух миллионов тонн сжиженного газа.

Российской компании "Новатэк" принадлежит 60 процентов акций в "Арктик СПГ-2", оставшийся пакет в равных долях распределен между французской компанией TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC, а также консорциумом японских компаний Mitsui и JOGMEC.

В рамках проекта "А́рктик СПГ-2" осуществляется добыча природного газа производство сжиженного газа на Гыданском полуострове (по другую сторону Обской губы от Ямала). В начале ноября уходящего года проект был включен в санкционный список США, направленный против производства и экспортных возможностей России в области энергетики.