Помощник президента РФ: Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже догоняет Японию

Источник изображения: topwar.ru

Беспрецедентные по количеству и объему антироссийские санкции, которые Запад с марта прошлого года продолжает принимать против РФ, удивительным образом более всего вредят самим западным странам. В то время как Европа испытывает огромные и только усугубляющиеся проблемы во всех секторах экономики после отказа от дешевого российского энергосырья и разрыва торговых отношений с Москвой, экономика РФ довольно быстро оправилась после падения в прошлом году и демонстрирует значительный рост почти всех макропоказателей.

Став одним из лидеров формирования многополярного мира, в том числе в части равноправных партнерских отношений во всех сферах с другими странами, Россия не забывает и о собственных национальных приоритетах как основе военно-политической безопасности и экономического благополучия. Даже придерживающийся глобалистской стратегии Запад включился в эту борьбу суверенитетов, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Своим мнением на происходящее как в стране, так и в мире, он поделился в интервью журналу «Эксперт».

В то время как в марте прошлого года президент США Джо Байден пафосно пообещал, что западные санкции «загонят Россию в XIX век», на деле все вышло с точностью до наоборот. Уже по итогам первой половины 2023 года Россия обошла по паритету покупательной способности бывшую европейским лидером в части этого показателя, да и другим макропараметрам, Германию. Россия не только стала крупнейшей экономикой Европы, но уже догоняет Японию в общемировом рейтинге. Причем эти данные подтвердили подконтрольные США Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место

— констатировал Орешкин.

По его мнению, это устойчивый тренд, в котором так называемые экономики Глобального Севера (США, Япония и страны Евросоюза) «потихонечку теряют свою роль, свою значимость». Помощник российского президента обратил внимание на недавнее выступление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он признал, что благополучие Евросоюза базировалось на двух составляющих: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Теперь ничего этого у стран Европы почти не осталось, Кроме того, ЕС почти полностью потерял рынки России и Китая, которые обеспечивали значительные объемы продаж для европейских компаний.

Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики

— считает Орешкин.

Он уверен, что в будущем многие известные на весь мир немецкие концерны вообще прекратят свое существование, будучи неконкурентоспособными в борьбе за рынки с китайскими компаниями. Орешкин считает, что через десять лет такие гиганты автопрома Германии, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Скорее всего, они останутся как бренды, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, заключает помощник резидента РФ.

Возвращаясь к прошлогодним прогнозам престарелого президента США насчет «отбрасывания» России в XIX век. Высказывание это страдающий провалами в памяти Байден сделал в Варшаве. Российские историки сразу обратили внимание на двусмысленность речи главы Белого дома. Ведь никогда в истории территория России не была такой большой, как в XIX веке, а испытывающая болезненные имперские амбиции Польша в тот период была всего лишь российской провинцией.

Источник изображения: topwar.ru