Войти
Военное обозрение

Помощник президента РФ: Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже догоняет Японию

133
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Беспрецедентные по количеству и объему антироссийские санкции, которые Запад с марта прошлого года продолжает принимать против РФ, удивительным образом более всего вредят самим западным странам. В то время как Европа испытывает огромные и только усугубляющиеся проблемы во всех секторах экономики после отказа от дешевого российского энергосырья и разрыва торговых отношений с Москвой, экономика РФ довольно быстро оправилась после падения в прошлом году и демонстрирует значительный рост почти всех макропоказателей.

Став одним из лидеров формирования многополярного мира, в том числе в части равноправных партнерских отношений во всех сферах с другими странами, Россия не забывает и о собственных национальных приоритетах как основе военно-политической безопасности и экономического благополучия. Даже придерживающийся глобалистской стратегии Запад включился в эту борьбу суверенитетов, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Своим мнением на происходящее как в стране, так и в мире, он поделился в интервью журналу «Эксперт».

В то время как в марте прошлого года президент США Джо Байден пафосно пообещал, что западные санкции «загонят Россию в XIX век», на деле все вышло с точностью до наоборот. Уже по итогам первой половины 2023 года Россия обошла по паритету покупательной способности бывшую европейским лидером в части этого показателя, да и другим макропараметрам, Германию. Россия не только стала крупнейшей экономикой Европы, но уже догоняет Японию в общемировом рейтинге. Причем эти данные подтвердили подконтрольные США Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место

— констатировал Орешкин.

По его мнению, это устойчивый тренд, в котором так называемые экономики Глобального Севера (США, Япония и страны Евросоюза) «потихонечку теряют свою роль, свою значимость». Помощник российского президента обратил внимание на недавнее выступление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он признал, что благополучие Евросоюза базировалось на двух составляющих: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Теперь ничего этого у стран Европы почти не осталось, Кроме того, ЕС почти полностью потерял рынки России и Китая, которые обеспечивали значительные объемы продаж для европейских компаний.

Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики

— считает Орешкин.

Он уверен, что в будущем многие известные на весь мир немецкие концерны вообще прекратят свое существование, будучи неконкурентоспособными в борьбе за рынки с китайскими компаниями. Орешкин считает, что через десять лет такие гиганты автопрома Германии, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Скорее всего, они останутся как бренды, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, заключает помощник резидента РФ.

Возвращаясь к прошлогодним прогнозам престарелого президента США насчет «отбрасывания» России в XIX век. Высказывание это страдающий провалами в памяти Байден сделал в Варшаве. Российские историки сразу обратили внимание на двусмысленность речи главы Белого дома. Ведь никогда в истории территория России не была такой большой, как в XIX веке, а испытывающая болезненные имперские амбиции Польша в тот период была всего лишь российской провинцией.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Индонезия
Китай
Польша
Россия
США
Япония
Компании
Volvo
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
22.05.2023
Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США
21.11.2022
На саммите G20 США потерпели фиаско. Зеленского остается только пожалеть
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
12.04.2021
Foreign Affairs (США): возвращение геополитики
21.06.2019
Европа завидует российскому Су-57
17.12.2014
Особенности государственной политики развития промышленности в условиях рыночной экономики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ