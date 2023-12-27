Войти
Военное обозрение

Японский космический зонд SLIM вышел на лунную орбиту

114
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Японский космический зонд SLIM вышел на орбиту Луны, что стало важным шагом на пути к успешной посадке на Луну, которую предполагается осуществить в следующем месяце. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). В агентстве также заявляют, что полет продолжается в штатном режиме по намеченной ранее траектории.

Умный посадочный модуль для исследования Луны (Smart Lander for Investigating Moon, SLIM) также называют "Лунный снайпер", поскольку он способен сесть на поверхность в радиусе ста метров от намеченной цели на поверхности Луны. В случае успешной посадки Япония станет пятой страной, успешно осуществившей посадку зонда на Луну. Ранее это удавалось США, России, Китаю и Индии. Ожидается, что спуск посадочного модуля к Луне начнется в ночь на 20 января, посадка на поверхность спутника Земли по плану займет около 20 минут.

Модуль был выведен на орбиту Луны при помощи ракеты H-IIA, запущенной в сентябре с южного острова Танегасима после трех отсрочек, связанных с плохими погодными условиями. Как заявили в JAXA, эта миссия будет представлять собой "беспрецедентно высокоточную посадку" на Луну.

Новый японский зонд, в отличие от предшественников, осуществлявших посадку в радиусе нескольких километров от намеченных целей, имеет предполагаемую погрешность не более ста метров, что ранее считалось невозможным.

По словам одного из руководителей проекта, в JAXA надеются, что точность SLIM облегчит отбор проб лунной вечной мерзлоты, что приблизит ученых к разведке возможных залежей водных ресурсов на Луне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
Проекты
Луна
Похожие новости
08.09.2023
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем
08.09.2023
Япония может стать пятой страной, успешно посадившей свой исследовательский модуль на Луну
25.08.2023
Индия на Луне: как страна извлекла уроки из неудач и совершила невероятное
30.05.2022
Как России отправить на орбиту тысячи спутников
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
02.05.2007
Лунные гонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ