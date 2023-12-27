Японский космический зонд SLIM вышел на лунную орбиту

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Японский космический зонд SLIM вышел на орбиту Луны, что стало важным шагом на пути к успешной посадке на Луну, которую предполагается осуществить в следующем месяце. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). В агентстве также заявляют, что полет продолжается в штатном режиме по намеченной ранее траектории.

Умный посадочный модуль для исследования Луны (Smart Lander for Investigating Moon, SLIM) также называют "Лунный снайпер", поскольку он способен сесть на поверхность в радиусе ста метров от намеченной цели на поверхности Луны. В случае успешной посадки Япония станет пятой страной, успешно осуществившей посадку зонда на Луну. Ранее это удавалось США, России, Китаю и Индии. Ожидается, что спуск посадочного модуля к Луне начнется в ночь на 20 января, посадка на поверхность спутника Земли по плану займет около 20 минут.

Модуль был выведен на орбиту Луны при помощи ракеты H-IIA, запущенной в сентябре с южного острова Танегасима после трех отсрочек, связанных с плохими погодными условиями. Как заявили в JAXA, эта миссия будет представлять собой "беспрецедентно высокоточную посадку" на Луну.

Новый японский зонд, в отличие от предшественников, осуществлявших посадку в радиусе нескольких километров от намеченных целей, имеет предполагаемую погрешность не более ста метров, что ранее считалось невозможным.

По словам одного из руководителей проекта, в JAXA надеются, что точность SLIM облегчит отбор проб лунной вечной мерзлоты, что приблизит ученых к разведке возможных залежей водных ресурсов на Луне.