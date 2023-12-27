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ТАСС

"Калашников" передал Минобороны РФ первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).
Источник изображения: Ростех

В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Снайперская винтовка Чукавина успешно прошла приемку. Первая серийная партия оружия передана заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла приемку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В следующем году концерн продолжит серийный выпуск изделия", - отметили в пресс-службе.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, СВЧ обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства.

В октябре "Калашников" сообщал о том, что оружие подтвердило свои качество и надежность на квалификационных испытаниях. Кроме того, концерн анонсировал начало серийного производства винтовки по их итогам.

Снайперская винтовка Чукавина - полуавтоматическая снайперская винтовка, в варианте под калибр 7,62х54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую предназначена заменить и надежность которой унаследовала. Как отмечал сам Чукавин в интервью ТАСС, новая винтовка превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%. СВЧ без магазина весит 4,8 кг, общая длина с разложенным прикладом и пламегасителем составляет 1 170 мм, длина ствола - 620 мм. 

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