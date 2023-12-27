Компания "Спутникс" в 2023 году создала более 120 космических аппаратов

Из них 20 уже находятся на орбите Земли, сообщили в пресс-службе Sitroniсs Group

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российская компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) в 2023 году создала более 120 космических аппаратов, 20 из которых уже находятся на орбите Земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitroniсs Group.

"В 2023 году компания создала и отправила в космос 20 космических аппаратов. В ходе серийного производства в течение года было построено еще более 100 новых спутников различного назначения, которые отправятся на орбиту в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди запущенных в 2023 году спутников - аппараты российской группировки для трекинга морских судов SITRO-AIS, а также первый экспериментальный аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М".

Как отметил член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков, ключевыми направлениями деятельности компании сегодня являются сферы экомониторинга, трекинга судоходства, мониторинга особо охраняемых природных территорий. "Достигнутые результаты подтверждают статус компании как одного из лидеров космической отрасли в стране", - отметил он.

"Спутникс" разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок. Они используются в автоматической идентификационной системе для мониторинга судоходства, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга.