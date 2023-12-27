Минобороны Японии: поставки ракет Patriot в США не должны "оставлять дыр" в обороне страны

Поставки будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с Вашингтоном, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, отметил министр обороны Минору Кихара

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Япония должна поставлять в США ракеты для систем ПРО Patriot в таком объеме, чтобы не "оставлять дыр" в собственной обороне. Об этом заявил на пресс-конференции японский министр обороны Минору Кихара.

"Это [поставки] будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами, а также укреплению безопасности Японии, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы проведем тщательную оценку и примем решение, исходя из объема, который нужен США, так чтобы при этом не оставить дыр в обороне нашей страны", - сказал он.

Правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог поставлять в США лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.

Внесенные поправки напрямую не разрешают реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, однако позволят восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, США, например, смогут поставлять собственные ракеты для Patriot не только Украине, но и своим партнерам в Европе, которые передают Киеву свои вооружения. Поэтому военная поддержка Украины будет косвенной. Как сообщал МИД Японии, правительство США должно получить предварительное согласие Токио для передачи третьим странам ракет для систем Patriot японского производства.