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Военное обозрение

Япония и США запланировали консультации по передаче американцам ракет к ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Потенциальная поставка американцам произведенных в Японии ракет для ЗРК Patriot может начаться в следующем году, до конца 2023-го отправки боеприпасов не планируется. Об этом сообщает телеканал NHK.

США смогут получить ракеты к системам Patriot только после консультаций с Японией, переговоры начнутся в январе следующего года. Точные сроки и сколько они займут, пока информации нет, но американцы ракеты получат в любом случае, это больше формальность и требование соблюдения некоторых установленных правил.

По имеющимся данным, японцы поставят США какое-то количество ракет PAC-2, предназначенных для перехвата самолетов и крылатых ракет, также будет рассмотрен вопрос возможной поставки ракет PAC-3 для перехвата баллистических целей, но это в перспективе. А вот вопрос с артиллерийскими боеприпасами калибра 155 мм для Великобритании пока находится в воздухе, хотя правительство Японии разрешило их экспорт. По-видимому, переговоры между Токио и Лондоном также планируются, но о них еще не сообщалось.

Ранее сообщалось, что поставка тех же ракет и снарядов США и Великобритании высвободит боеприпасы для Украины. Все дело в том, что Япония не поставляет напрямую военную помощь Киеву, законы якобы запрещают. А действовать через страны - прокладки можно. Таким образом, Токио как бы передает ракеты и снаряды своим союзникам, а куда там они дальше отправляются, уже не важно. Япония как бы ни при чем.

Напомним, что разрешение на экспорт ракет и снарядов в США и Британию правительство Японии утвердило 22 декабря. Оно позволяет отправлять военную продукцию тем странам, которые выдали лицензии на ее производство.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
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