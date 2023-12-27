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РИА Новости

В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны

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Россыпь пистолетных патронов
Россыпь пистолетных патронов.
Источник изображения: © Flickr / JMRosenfeld

Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина.

"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.

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Страны
Россия
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