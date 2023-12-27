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ТАСС

В Бурятии появился комплекс для производства изделий для нужд СВО

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Класс учебного центра У-УАЗ
Класс учебного центра Улан-Удэнского авиационного завода.
Источник изображения: http://www.uuaz.ru/

Он открылся на базе Улан-Удэнского авиационного техникума

УЛАН-УДЭ, 26 декабря. /ТАСС/. Учебно-производственный комплекс (УПК) открылся в Улан-Удэнском авиатехникуме, в том числе с целью производства изделий для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"В Улан-Удэнском авиационном техникуме в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создан учебно-производственный комплекс (УПК). В нем будут производить детали для вертолетов по заказам Улан-Удэнского авиационного завода, изделия для нужд СВО: детекторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - "Байкал-1", антидроновые ружья "Атаган", детали для разведывательно-ударного комплекса с БПЛА "Буря-10", - сообщили в пресс-службе.

На создание УПК выделено 100 млн рублей из федерального бюджета и 10 млн рублей - из республиканского, еще порядка 30 млн рублей выделил Улан-Удэнский авиазавод, 1,6 млн рублей - собственные средства учебного заведения. "В течение 2023 года были проведены ремонтные работы в учебном корпусе №3, закуплено и запущено оборудование, пройдены программы повышения квалификации преподавателями. Создано 12 зон под разные виды работ: слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и другие", - пояснили в правительстве.

Также в учебно-производственном комплексе будут готовить специалистов по таким специальностям, как машиностроение и авиационная и ракетно-космическая техника. Еще одно направление - обучение по коротким программам, оно включит в себя повышение квалификации, реализация общеразвивающих программ для детей и взрослых, а также проведение мастер-классов и профессиональных проб.

Улан-Удэнский авиационный техникум создан в 1950 году для удовлетворения потребностей Улан-Удэнского авиационного завода в квалифицированных кадрах, он назывался Машиностроительным техникумом, в 2014 году он стал самостоятельным образовательных учреждением с современным оборудованием и обновленной учебной программой. Стратегическим партнером Авиационного техникума, кроме У-УАЗа, является Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение - оба предприятия входят в государственную корпорацию "Ростех". Программу "Профессионалитет" запустили в РФ 1 сентября 2022 года. Сообщалось, что на реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей. 

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Страны
Россия
Компании
У-УАЗ
Проекты
БПЛА
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